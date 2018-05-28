DOWN SENDROMLU GENÇ SEÇİMLERDE ADAY OLDU
Belçika'da Yeşiller Partisi, 18 yaşındaki Down sendromlu genci yerel seçimlerde aday gösterdi.
Belçika'da sonbaharda yapılacak yerel seçimlerde, Yeşiller Partisi (Groen), Brugge kentinde 18 yaşındaki Down sendromlu Tane Depuyt'u aday gösterdi. Depuyt seçilirse, Belçika'nın ilk Down sendromlu belediye meclisi üyesi olacak.
KENDİ İSTEDİ
Yeşiller Partisi'nin gençlik örgütünde aktif olarak çalışan Down sendromlu genç, aday olmayı kendisi istedi. Tane Depuyt, Het Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, babası gibi politikacı olmak istediğini söyledi.
Depuyt, neden Yeşiller Partisi'nin seçtiğini ise, "Çünkü daha fazla doğaya ihtiyacımız var" sözleriyle açıkladı.
GÖSTERMELİK DEĞİL
Yeşiller Partisi Brugge örgütüne göre, Depuyt'un adaylığı, kamuoyu ilgisini çekmek amacıyla yapılmış göstermelik bir adım değil.
Down sendromlu genç politikayı ciddiye alıyor ve aktif bir çalışma yürütüyor. Listenin 16. sırasında yer alan Depuyt'un hedefi tercih oyları ile seçilmek. NOldukça iddialı ve planlı bir çalışma sürdüren Tane Depuyt, kampanya afişi, posterleri ve web sitesini kendisi hazırladı.
KONUŞAMAYAN BİR ADAYLARI DA VAR
Yeşiller Partisi Brugge sorumlusu Marleen Ryelandt'e göre, Down sendromlu aday, aynı sorunlara sahip olsun ya da olmasın diğer gençlerin de sosyal olarak topluma katılmasını istiyor.
Yeşiller Partisi listesinin toplumu kucaklayacak şekilde hazırlandığını söyleyen Ryelandt, tekerlekli sandalyeye bağlı ve konuşamayan bir adaya da yer verdiklerini söyledi.
Yeşiller Partisi yetkilisine göre, konuşamayan bu aday bilgisayarda harika işler yaptıyor ve kendilerine çok önemli fikirler veriyor. Brugge Belediye Meclisi'nde 3 sandalyeye sahip olan Yeşiller Partisi, Ekim ayındaki seçimlerde en az 5 üyelik hedefliyor.
Kaynak: haberinburada
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