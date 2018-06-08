Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevireceğini açıkladı.

BORSA İSTANBUL DA DÖVİZ BOZDURMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda da Borsa İstanbul benzer yönde bir karar almış ve kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını TL'ye çevirdiğini duyurmuştu. Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, piyasalara güven vermek için bu adımı attıklarını ve satışın etkilerinin piyasada görüleceğini söylemişti.

ERDOĞAN "DÖVİZ BOZDURUN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından ilk mitingini Erzurum'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesinde döviz kurları üzerinden bilinçli olarak oynanan oyuna karşı "Dolar ve euronuzu bozdurun" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada