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Dövizdeki Hareketlilik Ankara'yı Alarma Geçirdi

DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK ANKARA'YI ALARMA GEÇİRDİ

Dövizdeki hareketliliğin ardından dün Ankara'da baş döndüren bir trafik yaşandı. Merkez Bankasından beklenen açıklama gelirken Başbakan Yardımcısı Şimşek de sosyal medya üzerinden devreye girdi.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Dövizdeki Hareketlilik Ankara'yı Alarma Geçirdi(5/10)1

Döviz kurundaki hareketliliğin ardından dün Ankara'da baş döndüren bir trafik yaşandı. Doların 4.50 lirayı görmesinin ardından Merkez Bankası'ndan beklenen açıklama gelirken, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden devreye girdi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne gittiği haberi ile birlikte piyasalardaki toparlanma hız kazandı.

MERKEZ BANKASI DEVREYE GİRDİ

Dolardaki hızlı yükselişin ardından Merkez Bankası'ndan "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" açıklaması geldi. Hemen ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de devreye girerek sosyal medya üzerinden piyasa ekonomisinin tek uygulanabilir seçenek olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın ekonomi kurmaylarının seçim beyannamesi için toplandığı AK Parti Genel Merkezi'ne gitmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşeceğinin kamuoyuna yansıması, dolardaki düşüşü hızlandırdı.

AÇIKLAMALARDAN SONRA DOLAR DÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Maliye Bakanı da AK Parti'de olunca "döviz zirvesi" yorumları yapıldı. Dolar 4.40 TL'nin altına geriledi. Borsa İstanbul 100 bin 654 puandan 102 binin üstüne çıkarken, faizde yaklaşık 20 baz puanlık düşüş oldu.

Ancak ekonomi kurmaylarının döviz zirvesi amacıyla değil hükümetin seçim beyannamesinin ekonomi bölümünü hazırlamak için Genel Merkez'de oldukları ortaya çıktı. Çetinkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı partide beklerken Şimşek, Ağbal ve Elvan partiden ayrıldı. AK Parti yetkilileri, ekonomi kurmaylarının seçim beyannamesinin ekonomi ayağını netleştirdiklerini belirtti.

İRAN'LA YEREL PARA ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya da katıldı. Toplantının rutin gündeminin daha önce imzalanan İran ile yerel para birimi ticareti anlaşması olduğu öğrenildi.

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Kaynak: haberinburada



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