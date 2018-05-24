DÖRDÜNCÜ KEZ ADAY GÖSTERİLMEYEN SANATÇIDAN İLK AÇIKLAMA
AK Parti İzmir milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, listede 7'nci sıradan gösterildiği için adaylığı kabul etmediği yönündeki haberleri "Partimin her kararına saygılıyım" diyerek yalanladı.
AK Parti İzmir milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, milletvekili aday listesine giremedi. Listede 7'nci sıradan gösterildiği için adaylığı kabul etmediği öne sürülen Tatlıses, "Partimin her kararına saygılıyım" dedi.
İDDİALARI YALANLADI
Ak Parti İzmir milletvekili aday adayı olan, yapılan temayül yoklamasına da giren türkücü İbrahim Tatlıses, miletvekili aday listesinde 7'nci sırayı kabul etmediği ileri sürüldü. Tatlıses, iddialara Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparak, "Böyle aslı astarı olmayan haberler nereden çıkar, anlamış değilim" dedi.
"HİÇ OLMASA DA BOYNUM KILDAN İNCE"
Tatlıses, bu haberi ve ithamları asla kabul etmediklerini belirterek, şunları paylaştı: "Ben gönül verdiğim partimin her kararına saygılıyım. 7 de olsa, hiç olmasa da benim boynum kıldan ince. Sanırım bunu artık anlamış olmalısınız. Bana yüce Allah tarafından verilen yetenek ile makamların büyüğü bahşedilmiş zaten çok şükür. 10 kere aday olsam, mesele makam veya güç değil, mesele gönül verdiğim Sayın Cumhurbaşkanımın, partimin yanında olduğumu göstermektir."
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Kaynak: haberinburada
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