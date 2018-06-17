DOMUZLARIN SALDIRISINA UĞRAYAN PİTBULLU ASKERLER KURTARDI
Hasdal Kışlası yakınlarında yaban domuzlarının saldırısına uğrayan pitbull, askerler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.
İstanbul'daki Hasdal Kışlası yakınlarında yaban domuzlarının saldırısına uğrayan pitbull, askerler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.
BACAK VE KARIN BÖLGESİNDEN YARALANDI
Birliğe bağlı askerler, yaban domuzu sürüsünün saldırısına maruz kalarak bacak ve karnından yaralanan pitbull cinsi köpeği buldu. Yaralı hayvana ilk müdahale Hasdal Kışlası'nda yapıldıktan sonra Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hastanesi'ne kamyonetle götürüldü. 4 asker tarafından araçtan indirilen pitbull sedyeye konuldu. Yaralarına dikiş atılan pitbull köpeğinin tedavi ettirildikten sonra askeri birliğe götürülerek tam iyileşinceye kadar bakılacağı ifade edildi. Köpeğin sahipleri tarafından terk edildiği değerlendiriliyor.
Kaynak: haberinburada
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