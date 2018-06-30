DOMİNİK'TE ÖLDÜRÜLEN ALPER'İN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI!
Alper Baycın'ın babası Ahmet Baycın, oğluyla son görüşmesini anlattı. Oğluyla en son iki gün önce konuştuğunu belirten baba, "Son sözleri 'Sizi çok seviyorum' oldu." dedi.
Dominik Cumhuriyeti'nde gasp çetesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Survivor yarışması kameramanı Alper Baycın'ın babası Ahmet Baycın, oğluyla son görüşmesini anlattı.
Oğluyla en son iki gün önce konuştuğunu belirten acılı baba "Son sözleri 'Sizi çok seviyorum' oldu" dedi.
Gelecek hafta nişan hazırlığı yaptığı sözlüsü Yasemin Çelik de sosyal medyadan "Ben senin kirpiklerinin uçlarına kadar severdim. Sen benim hayatımdaki en değerli varlıktın. Daha güzel günlerimiz vardı bizim, nice hayallerimiz vardı... Yakışmadı bize..." diye yazdı.
"TIRNAKLARIYLA KAZIYA KAZIYA BİR YERE GELDİ"
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Dominik Cumhuriyeti'nde gasp çetesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Survivor yarışması kameramanı Alper Baycın'ın (24) Antalya'daki evinde yas var. Ağabeyi Muammer Baycın, "Kardeşim 6 aydır Dominik'teydi. Kamera arkasında çalışıyordu. Tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelmişti. Hayat dolu, çok azimli biriydi. Sözlenmişti" dedi.
SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU
Alper Baycın'ın (24) babası Ahmet Baycın, oğluyla son görüşmesini anlattı. Muratpaşa'daki evinde taziyeleri kabul eden baba Ahmet Baycın da oğluyla en son 2 gün önce konuştuğunu belirterek "Alper farklı bir çocuktu. Son sözleri 'Sizi çok seviyorum' oldu" dedi.
Oğlunun üniversitede okurken de çalıştığını anlatan baba "Çok seri şekilde hem okudu hem çalıştı, kendini geliştirdi. Hayat dolu bir çocuktu, kimseyi kırmaz, kimseye zarar vermezdi" diye konuştu.
SÖZLÜSÜNDEN DUYGUSAL MESAJ
Baycın'ın, Survivor yarışması bittikten sonra Türkiye'ye gelerek gelecek hafta nişan hazırlığı yaptığı sözlüsü Yasemin Çelik de duygularını İnstagram hesabından dile getirdi. Okuyanların gözlerini yaşartan mesajda Çelik şunları kaydetti:
"Ben senin kirpiklerinin uçlarına kadar severdim. Sen benim hayatımdaki en değerli varlıktın. Bizim için oralara gittin, oralara bizim hayallerimiz için. Ama birileri buna engel oldu. Nasıl kıydılar sana çocuk. Ben senin üstüne titrerken nasıl yaptılar. Sadece 3 saat önce 'Seni çok seviyorum' diyen insan nasıl ölebilir. Beni bekletmelerine alışmıştım ama bu olmadı adam, bu sana yakışmadı. Daha güzel günlerimiz vardı bizim, nice hayallerimiz vardı...Yakışmadı bize... "
Kaynak: haberinburada
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