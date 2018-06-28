DOMİNİK'TE ACUN'UN EKİBİNDEN ALPER'İ ÖLDÜREN İKİNCİ ZANLININ DA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli Alper Baycın'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlılardan birinin görüntüsü ortaya çıktı.
ACUN ILICALI CANLI YAYINDA DUYURDU
Survivor ekibinde görevli Alper Baycın (24) sokakta yürürken, çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Acun Ilıcalı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Sevgilisi Alper'imizi haince bir saldırı sonrası Dominik'te kaybettik. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Sizden özür dileyerek yayını burada kapatıyoruz" dedi.
İKİNCİ KATİLİN DE FOTOĞRAFINA ULAŞTIK
Cinayet sonrası olay yerinden kaçan ve sonrasında düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılardan birinin fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Haberler.com ikinci katil zanlısının da fotoğrafına ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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