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DOMİNİK'TE ACUN'UN EKİBİNDEN ALPER'İ ÖLDÜREN İKİNCİ ZANLININ DA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI


Dominik'te Acun'un Ekibinden Alper'i Öldüren İkinci Zanlının da Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Tarih : 28 Haziran 2018, 20:50
Puan Ver : Dominik'te Acun'un Ekibinden Alper'i Öldüren İkinci Zanlının Da Fotoğrafı Ortaya Çıktı(5/10)1

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli Alper Baycın'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlılardan birinin görüntüsü ortaya çıktı.

ACUN ILICALI CANLI YAYINDA DUYURDU

Survivor ekibinde görevli Alper Baycın (24) sokakta yürürken, çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Acun Ilıcalı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Sevgilisi Alper'imizi haince bir saldırı sonrası Dominik'te kaybettik. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Sizden özür dileyerek yayını burada kapatıyoruz" dedi.

İKİNCİ KATİLİN DE FOTOĞRAFINA ULAŞTIK

Cinayet sonrası olay yerinden kaçan ve sonrasında düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılardan birinin fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Haberler.com ikinci katil zanlısının da fotoğrafına ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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