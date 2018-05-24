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Dombra'nın Mimarının Bestelediği Yeni Seçim Müziği Görücüye Çıktı
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DOMBRA'NIN MİMARININ BESTELEDİĞİ YENİ SEÇİM MÜZİĞİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI


Dombra'nın mimarının bestelediği yeni seçim müziği görücüye çıktı
Tarih : 24 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Dombra'nın Mimarının Bestelediği Yeni Seçim Müziği Görücüye Çıktı(5/10)1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Seçim Beyannamesi'nin açıklandığı salonda, Dombra şarkısının bestecisi Arslanbek Sultanbekov'un bestelediği yeni seçim şarkısı da görücüye çıktı.

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Kaynak: haberinburada



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