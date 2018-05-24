DOMBRA'NIN MİMARININ BESTELEDİĞİ YENİ SEÇİM MÜZİĞİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Seçim Beyannamesi'nin açıklandığı salonda, Dombra şarkısının bestecisi Arslanbek Sultanbekov'un bestelediği yeni seçim şarkısı da görücüye çıktı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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