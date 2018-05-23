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Dombra'nın mimarından yeni Erdoğan şarkısı geliyor

DOMBRA'NIN MİMARINDAN YENİ ERDOĞAN ŞARKISI GELİYOR

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin daha önceki seçimlerde kullandığı Dombra şarkısının bestecisi Arslanbek Sultanbekov'dan yeni bir Erdoğan bestesi geleceğini söyledi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : Dombra'nın Mimarından Yeni Erdoğan Şarkısı Geliyor(5/10)1

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'nin yarın yapılacağı seçim beyannamesi açıklaması öncesi, "Yeni bir başlangıçla, yine yaparsa AK Parti yapar diyeceğiz. Vakit AK Parti vakti sloganıyla hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 'CUMHUR İTTİFAKI' MİTİNGİ YAPILACAK

AK Parti'li Ünal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünal, gazetecilerin "Cumhur İttifakı ile birlikte miting yapılacak mı" sorusuna yönelik olarak, "Cumhur ittifakı olarak birlikte yürüteceğimiz bazı kampanya faaliyetleri olacak. Bunları yarından sonra milli mütabakat komisyonu üzerinden istişarelerle sürdüreceğiz. İstanbul ya da başka bir mitingimizi cumhur ittifakı mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz" dedi.

Ünal beyanname konusunda ise şunları söyledi:

Çok farklı bir beyanname göreceksiniz. Bir yeni sistem modeli ile 24 Haziran'a gidiyoruz. 2007'de milletimizin cumhurbaşkanımızı ben seçeceğim kararı ile, 2014'te ilk defa halkımız cumhurbaşkanını seçti. Keskin kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü hükümet, güçlü Meclis esasına dayalı olacak. Beyannamemizi yeni model ne gibi değişiklikler getiriyor, bunu anlattık. Önümüzdeki 10 yılda yeni bir toplum modeli ortaya çıkıyor. Yeni toplum biçimine, sanayi biçimi yeni dijital dönüşümüne yönelik beyanname hazırlandı. Önlemler ve projeler getirdi AK Parti. Yeni bir başlangıçla, yine yaparsa AK Parti yapar diyeceğiz. Vakit AK Parti vakti sloganıyla hazırlanıyoruz.

Nogay Türkü sanatçı Arslanbek Sultanbekov.

"BBP'LİLER DE YARIN BURADA OLACAK"

AK Parti listelerinden seçime girecek olan BBP'li adayların yarınki toplantıya katılacağını söyleyen Ünal, "AK Parti listelerinden aday gösterilen BBP'liler de yarın burada bizimle birlikte olacak" dedi.

DOMBRA'NIN BESTECİSİNDEN YENİ SEÇİM ŞARKISI

Ünal seçim şarkıları ile ilgili olarak ise "Aslanbek (Dobra'nın bestekarı Arslanbek Sultanbekov) çok güzel bir parça hazırladı, yarın onu dinleyeceğiz. Türkiye'ye dönük, birlik beraberliğe dönük müzikler var, AK Parti'ye dönük müzikler var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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