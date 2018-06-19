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Dolarda yüksek seyir devam ediyor! İşte ilk rakamlar

DOLARDA YÜKSEK SEYİR DEVAM EDİYOR! İŞTE İLK RAKAMLAR

Dolar kurundaki yüksek seyir haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Dolar ilk işlemlerde 4,70 liranın üzerinden işlem görüyor.

Tarih : 19 Haziran 2018, 10:10
Puan Ver : Dolarda Yüksek Seyir Devam Ediyor! İşte İlk Rakamlar(8/10)4

Dolar/TL, ABD ve Avrupa merkez bankalarının 2008 krizinden beri sürdürdüğü genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerine yönelik geçen haftaki kararlarının etkisiyle 4.70 üzerinde işlem görürken yoğun ihale döneminde seçim öncesi artan harcamaların da etkisiyle faizlerdeki artış devam ediyor.

FAİZLERDEKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Tahvil piyasasında gösterge 10 yıllık tahvil getirisi dün de 50 baz puanın üzerinde yükselirken son iki aydaki yükseliş 429 baz puana ulaştı.

Öte yandan Hazine'nin dün başlayan yoğun ihale programı bugün üç ihale ile devam edecek ve önümüzdeki ay sonuna kadar yaklaşık 35 milyar TL borçlanma gerçekleştirilecek.

Faizlerde yükseliş devam ederken bankacılar tahvil/bono piyasasındaki likiditenin de düşük kalmaya devam ettiğine dikkat çekiyorlar.

DOLAR ENDEKSİ 95'İN ÜZERİNİ TEST ETTİ

ABD Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma yanlısı açıklamalarına karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın da sıkılaştırma yanlısı bir dil kullanmamasının ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 95.131'e kadar çıkan dolar endeksi dün de benzer seviyelerde işlem gördü.

ECB geçen yıllarda zor durumdaki euro bölgesi ekonomisine destek olmak için başlattığı tahvil alım programını yıl sonunda bitireceğini açıkladı. Buna karşılık faizlerin gelecek yıl yaz sonuna kadar aynı kalacağının sinyalini vererek yatırımcıların faiz artırım beklentilerini üç ay ötelemesine, yani Eylül 2019'a çekmelerine yol açtı.

ECB'nin aşırı gevşek para politikasının devam ettiğini gösteren bu karardan bir gün önce Fed düzenli faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vererek artık kriz döneminde başlatılan aşırı gevşek para politikasını sona erdiğini göstermişti.

TATİL DÖNEMİNDE DOLAR, 4,76 LİRAYI GÖRDÜ

Arife günü 4.64 civarında işlem gören dolar/TL Türkiye piyasalarının tatil olduğu dönemde 4.7605 seviyesini test ettikten sonra dün sabah güne 4.74'lü seviyelerde başladı. Kur güniçinde 4.72 civarında işlem gördükten sonra akşam saatlerinde Arjantin endişelerinin de etkisiyle saat 4.74 TL'ye kadar çıktı.

Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri pesonun geçen hafta dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybetmesinin ardından kabinesinde değişiklik yaptı.

Arjantin Merval hisse senedi endeksi kabine değiişikliği ve yeni rezerv zorunluluklarının ardından yüzde 5.5 ekside açılmıştı.

Bugüne bakıldığında 4.70 TL üzerinde seyrin devam ettiği görülüyor. Dolar kuru saat 07.10 itibariyle 4.7190 TL'den el değiştirirken, euro ise 5.4911 TL oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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