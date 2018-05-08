Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!

dolar zirveyi gördü, pompaya zam bekleniyor!

DOLAR ZİRVEYİ GÖRDÜ, POMPAYA ZAM BEKLENİYOR!

ABD petrol fiyatlarındaki ve dolar/TL kurundaki tarihi rekorların, Türkiye'deki motorin ve benzin fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Dolar Zirveyi Gördü, Pompaya Zam Bekleniyor!(5/10)4


Merkez Bankası'nın dün yaptığı hamle ile 2.2 milyar doların bankaların kullanımına geçecek olması doların ateşini söndürmedi aksine dolar tarihi zirve olan 4.29 sevilerine kadar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, İran ile var olan nükleer anlaşmanın yenilenmesi için verdiği 12 Mayıs tarihi yaklaşırken petrol fiyatları 2014 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde. Her iki grupta yaşanan bu artışın Türkiye'deki motorin ve benzin fiyatında artışa neden olacağı tahmin ediliyor.



2018 YILINDAN BU YANA YAPILAN ZAMLAR VE İNDİRİMLER



 



GÖZLER PUİS'TE



Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar başlatma ihtimali petrol piyasalarında arz endişelerini körüklemesiyle, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 75.70, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 70.11 dolarda. Dolar kurunun artması sebebiyle de her iki grupta yaşanan bu artışın Türkiye'deki motorin ve benzin fiyatında artışa neden olacağı gözleniyor. Hal böyle olunca gözler Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'na çevrildi. Kaynak: Sözcü



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Dolar  Zirveyi  Gördü  Pompaya  Zam  Bekleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER