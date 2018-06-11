Dolar Yeni Haftaya Sakin Başladı
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Dolar Yeni Haftaya Sakin Başladı

DOLAR YENİ HAFTAYA SAKİN BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankasının beklenenin ötesinde faiz artışı ile 4,50 TL seviyelerinin altını gören dolar kuru, yeni haftaya da benzer seviyelerden başladı. Dolar sabah ilk işlemlerde 4,46 lira seviyesinden alıcı buldu.

Tarih : 11 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Dolar Yeni Haftaya Sakin Başladı(5/10)1

Dolar/TL cuma günü güne başladığı 4.49'lu seviyelerden gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen çıkışlarla bir ara 4.5407'ye kadar yükselse de gün sonunda yeniden 4.48 TL'li rakamlara gerilemişti. Bugün ise açılış 4.46 TL seviyelerinden oldu. Golar saat 07.10 itibariyle 4.4660 TL'den el değiştirirken, euro 5.2690 oldu.

BÜYÜME VERİLERİ PİYASANIN YAKIN TAKİBİNDE

Geçtiğimiz haftayı olumlu bir seyirle tamamlayan dolarda bu hafta Avrupa, Amerika Ve Japonya Merkez Bankalarının faiz toplantıları takip edilecek. Özellikle çarşamba günü yapılacak Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısında alınacak karar ve sonrasındaki açıklamalar piyasalar açısından kritik öneme sahip.

Bunun yanında bu sabah açıklanacak olan büyüme verileri de piyasanın yakın takibinde bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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