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Dolar Ve Euro Tarihi Rekora Ulaştı
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Dolar ve Euro Tarihi Rekora Ulaştı

DOLAR VE EURO TARİHİ REKORA ULAŞTI

Siyasi belirsizlik ve Orta Doğu'da artan gerilimle dolar 4,39 ile en yüksek seviyesine ulaştı. Euro da 5,24 ile tarihi zirveyi gördü.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 09:20
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Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar ve euro karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi. Erken işlemlerde dolar 4.3983 liraya, euro da 5.2481 liraya kadar tırmandı.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistler, liradaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükselişi, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerine bağlıyor. Piyasaların gözü bugün, Hazine'nin çıkacağı iki ihaleye özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinde olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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