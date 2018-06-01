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Dolar Tekrar Yükselişe Geçti
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Dolar Tekrar Yükselişe Geçti

DOLAR TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dolar kuru, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Önceki gün 4,45 liranın altına kadar inen dolar, günün ilk saatlerinde 4,55 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Tarih : 01 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Dolar Tekrar Yükselişe Geçti(5/10)1

Dolar/ TL'de son iki günkü pozitif rüzgar dün ABD'nin gümrük vergisi adımları, bankacılık endeksindeki düşüş, Türkiye'ye yönelik yeni bir not kırma endişesi ve iç piyasadaki alım iştahının artmasıyla dinmiş görünüyor. Önceki gün 4.45 altına inen kur 1 Haziran sabahında 4.55 bandında dolaşıyor. Euro ise 5.20'lerden İtalya ve İspanya'daki gelişmeler öncesi 5.30 TL'ye dek çıktı.

ABD VE AB ARASINDAKİ VERGİ MUAFİYETİ GERGİNLİĞİ PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, son iki günde TL kuvvetli bir pozitif ayrışma yaşadığını belirtmiş ancak akşam saatlerinde ABD'nin AB'ye yönelik gümrük vergisi muafiyetinin kaldıracağını açıklamasıyla küresel bazda endişeleri artırdığını söyledi.

TL tarafında benzer ülkelere göre biraz daha satış baskısının kuvvetli olduğunu görüyoruz. Burada iki neden ön plana çıkıyor. Birincisi TL cinsi hisse senetlerinden yoğun çıkış yaşanması ikincisi ise lokallerin döviz talebi.

Bankacılar ayrıca Türkiye'nin kısa vadede yeni bir not indirimi ile karşı karşıya kalabileceği endişelerinin de satış baskısında bir miktar etkili olduğunu belirttiler.

DOLARDA YÜKSELİŞ HENÜZ BİTMEDİ

ABD yönetimi Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirdi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, basına telefonla yaptığı açıklamada bu ülkelerden gelen çeliğe ve alüminyuma Cuma günü TSİ 0700'den itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Söz konusu ülkeler ABD'nin Mart ayında başlattığı gümrük vergisinden muaf tutuluyorlardı.

Öte yandan lokallerin döviz talebi ise piyasalarda henüz dolar/TL'de yükselişin sona erdiği izlenimi taşımadıklarını gösteriyor.

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları dolar/TL'nin tarihi rekorunu gördüğü 25 Mayıs ile biten haftada 2.44 milyar dolar artışla 165.67 milyar dolar oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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