DOLAR REKORA DOYMUYOR! TARİHİ ZİRVEYİ YENİLEDİ
TL'deki zayıf görünüm, Moody's ve Fitch'ten gelen uyarılarla birlikte daha da kötüleşti. Dolar karşısında yüzde 3'e yakın kayıp yaşayan TL, 4.4624 ile zirve yaptı. Euro/TL rekorunu 5.3028'e taşırken, sterlin 6 lirayı aştı.
KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ UYARILARI PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin inmesine yönelik söylemlerinin olumsuz algı yaratmaya devam ettiğini belirten bazı bankacılar, bugün Moody's ve Fitch'ten gelen uyarıların da kurun atak yapmasına neden olduğunu ifade ediyor.
Moody's, makro gelişmelerin kredi notu için negatif seyrettiğini ve Türkiye'ye ters yönde etki yaptığını açıklarken, fonlama ve aktif kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskler nedeniyle bankacılık sisteminin de görünümünün negatif olduğu belirtti.
Fitch ise Türkiye'nin gelişmekte olan 10 ülke içinde "en aşırı genişlemeci duruşa sahip ülke" olduğunu bildirdi.
DOLAR REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarında bağımsız olduğunu ancak yürümenin başının sinyallerini de bir kenara koyamayacağını belirterek, TCMB'nin buna göre adım atacağını söyledi.
Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın Merkez Bankası ve para politikasına yönelik açıklamalarıyla birlikte bu sabah dolar/TL 4.35'li seviyelerden 4.3983'e kadar yükseldi.
Ardından yataya dönen kur, öğleden sonra Moody's değerlendirmelerinin ardından yukarı yönlü atak yaparak 4.4624 zirvesine kadar çıktı.
Euro tarihi zirvesini 5.3028 ile yeniledi, sterlin 6.03 lira seviyesini geçti.
Sert yükselişlerin ardından dolar 4.43, euro 4.27 seviyelerine doğru çekildi.
Saat 15:11 itibariyle dolar/TL, 4.4405, euro/TL 5.2750, sterlin/TL 6,005 seviyesinde yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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