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Dolar durdurulamıyor! Tarihi rekorunu yeniledi

DOLAR DURDURULAMIYOR! TARİHİ REKORUNU YENİLEDİ

Dolar 4,48 lira ile yeni tarihi rekor düzeye çıkarken euro da yeniden 5,30 lirayı aştı.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : Dolar Durdurulamıyor! Tarihi Rekorunu Yeniledi(7/10)3

Dolar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumsuz açıklamalarla dün 4,46 TL ile yeni tarihi zirvesini görürken yeni güne de aynı seviyeden başladı. Dolar, ilerleyen saatlerde 4,48 lira ile yeni tarihi rekor düzeye çıkarken euro da yeniden 5,30 lirayı aştı.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ KARARLARI PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kredi derecelendirme şirketi Moody's'in yatırımcı hizmetleri birimi Moody's Investor Service, dün yayınladığı "Bankacılık Sistemi Görünümü - Türkiye'nin finansman ve varlık kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskleri görünümü negatif yapmamıza yol açtı" başlıklı raporda, yavaşlayan ekonomik büyüme, etkisiz para politikaları, para birimindeki değer kaybı ve yüksek işsizlik gibi etkenlerin birleşimi nedeniyle finansman ve varlık kalitesindeki görünümün negatif olduğu vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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