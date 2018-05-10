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Dolandırıcı baba-oğul uzay kıyafetleriyle kameralar önüne çıkarıldı

DOLANDIRICI BABA-OĞUL UZAY KIYAFETLERİYLE KAMERALAR ÖNÜNE ÇIKARILDI

Hindistan'da NASA'da çalıştıklarını söyleyerek bir iş adamını dolandırmakla suçlanan iki şüpheli, polis tarafından uzay giysilerine benzer kıyafetlerle kameraların önüne çıkarıldı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Dolandırıcı Baba-Oğul Uzay Kıyafetleriyle Kameralar Önüne Çıkarıldı(10/10)6

Hindistan'da polis, bir iş adamını "çeşitli özellikleri" bulunduğunu söyledikleri bir bakır levhayı 213 bin dolara satın almaya ikna etmeye çalışan ikiliyi yakaladı. Polise göre zanlılar iş adamına, bakır levhayı NASA'ya büyük bir karla satabileceğini söyledi.

KAMUYOUNUN ÖNÜNE ASTRONOT KIYAFETİYLE ÇIKARILDILAR

Şüpheliler söz konusu iş adamının polise yaptığı şikayet sonucu gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarındaki suçlamalar ve polis tarafından kamuoyu önünde küçük düşürülmeleriyle ilgili bir açıklama yapmadı.

BABA-OĞULUN FOTOĞRAFLARI BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Ancak bir baba ve oğul olduğu söylenen zanlılar, parlak giysilerle kamuoyu önünde aşağılanmaları konusunda bir açıklama yapmazken, fotoğraf ve videoları sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

DEĞERİNİN 5,5 MİLYAR DOLAR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLER

Polisin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre zanlılar bir metal levhayı "şimşek çarpmış, nadir görülen bir bakır parçası" olduğunu ve pirinçleri mıktanıs gibi kendisine çektiğini söyleyerek satmaya çalıştı.

İşadamına ayrıca "Pirinç çeken levhayı" NASA'ya 5, 5 milyar dolara satabileceğini söylediler. Polis zanlıların ayrıca, kurbanlarını kandırabilmek için "sıvı mıknatıs" ve demir teller de kullandığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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