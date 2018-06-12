DOKTOR KOCA, EŞİNİN SEVGİLİSİNİ SİLAH ZORUYLA KAÇIRMAYA KALKIŞTI
Trabzon'da doktor adam, boşanmak üzere olduğu eşinin, kayalıklarda birlikte oturduğunu gördüğünü sevgilisini, 5 arkadaşıyla birlikte silah zoruyla kaçırmak istedi. Darp edilen sevgilinin şikâyeti üzerine doktor ve 5 arkadaşı hakkında dava açıldı.
Trabzon'da doktor olan Tahsin Y., boşanmak üzere olduğu eşinin kayalıklarda birlikte oturduğunu gördüğü ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ö.Y'yi 5 arkadaşıyla birlikte darp etti ve silah zoruyla kaçırmak istedi. Ö.Y.'nin şikâyeti üzerine doktor ve 5 kişi hakkında dava açıldı.
EŞİNİ TAKİP ETMEYE BAŞLADI
Trabzon'da özel bir hastanede görev yapan doktor Tahsin Y., yaklaşık bir yıl önce ikinci evliliğini H.Y. ile yaptı. Bir süre sonra aralarında şiddetli geçimsizlik başlayan çift, boşanmaya karar verdi.Tahsin Y., ayrı yaşadığı eşini takip etmeye başladı. Tahsin Y., Yomra'da sahildeki kayalıklara giden eşi ve 2 kız arkadaşının yanında gördüğü Ö.Y. adlı erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Ö.Y. aracına binip gitti. Otomobiliyle Ö.Y.'yi takip eden doktor, hastane çalışanlarının da aralarında bulunduğu arkadaşlarından yardım istedi. Takip edilen Ö.Y., Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne giderek aracını park etti.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Bu sırada iki araçla yanına gelen 6 kişi iddiaya göre Ö.Y.'ye silah gösterip tehdit etti. 6 kişinin kendisini silah zoruyla kaçırmak istediğini ve telefonuna el koyup fotoğraf ve görüntüsünü çekip paylaştığını söyleyen Ö.Y. şikâyetçi oldu. Habertürk'ün haberine göre; iddiaları reddeden doktor Tahsin Y.'nin yanı sıra A.Ç. ve H.Ç. tutuklanırken, Ö.A., S.S. ve U.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tutuklu 3 kişi de 4 gün sonra tahliye edildi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, doktor Tahsin Y. ile A.Ç. ve H.Ç. hakkında "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından 4 yıldan 13.5 yıla kadar hapis istedi.
6 ŞÜPHELİ CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK
Diğer 3 kişi hakkında ise 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıldan 10.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. 6 şüpheli Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Kaynak: haberinburada
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