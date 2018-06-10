Doğuş Gayrimenkul Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar için satış sürecini tamamladı. Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar ile 2 bin metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazlar 102 milyon 500 bin Euro'ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Gebze Center AVM'nin satışına ilişkin bilgilendirme Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından KAP'a yapıldı. 60 bin 585 metrekare alan üzerinde kurulu Gebze Center AVM yanı sıra otel ve 2 dönümlük arsanın satış işlemi tamamlandı.

PEŞİN ÖDEME ŞARTIYLA SATILDI

KAP'a yapılan açıklamada dev AVM KDV hariç 102 milyon 500 bin Euro'ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı. Açıklamada, TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından yapılan değerlemede Gebze Center AVM için 638 milyon 995 bin TL ekspertiz değerinin belirlendiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada