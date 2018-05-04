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Doğum gününde emekli oldu, aynı gün büyük ikramiyeyi kazandı

DOĞUM GÜNÜNDE EMEKLİ OLDU, AYNI GÜN BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI

Kanada'da bir kişiye emekliliğinin ilk gününde 1,5 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Doğum Gününde Emekli Oldu, Aynı Gün Büyük İkramiyeyi Kazandı(10/10)6

Vancouverlı Ping Kuen Shum'un aldığı bilete, emekliye ayrıldığı gün olan 28 Nisan'da 1,5 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı.

HEM DOĞUM GÜNÜ HEM EMEKLİLİK GÜNÜ

28 Nisan'ın aynı zamanda Ping'in doğum günü olduğu, büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenince ailesi ve dostlarıyla kutlama yaptığı belirtildi.

DENK GELMESİ İNANILMAZ

İkramiyeyle Çin'e seyahat etmeyi planlayan Ping, "Üç olayın aynı güne denk gelmesi inanılmaz. Uzun yıllar çok çalıştım ve bu serveti ailemle paylaşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

British Columbia Loto Şirketi, Ping'in yaşı ve mesleği konusunda bilgi veremeyeceğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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