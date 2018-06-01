DOĞU TÜRKİSTANLILAR ÖLDÜRÜLEN ALİMLERİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Çin'de hapishanede öldürüldüğü iddia edilen Uygur İslam alimlerinden Abdulehad Barat Mahsum Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılan Doğu Türkistanlılar gözyaşlarına boğuldu.
Kayseriİ'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Çin'de hapishanede öldürüldüğü iddia edilen Uygur İslam alimlerinden Abdulehad Barat Mahsum (86) için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Cenaze namazın sonrası yapılan açıklamada Uygurlar gözyaşına boğuldu.
GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Hunat Camii'nde Cuma namazı çıkışında ellerine aldıkları al ve gök bayrak ile toplanan Uygurlar, 3 gün önce Çin'de hapishanede öldürüldüğü öne sürülen Uygur İslam alimlerinden Abdulehad Barat Mahsum için gıyabi cenaze namazı kıldı.Abdulehad Barat Mahsum
Kaynak: haberinburada
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