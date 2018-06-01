Kayseriİ'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Çin'de hapishanede öldürüldüğü iddia edilen Uygur İslam alimlerinden Abdulehad Barat Mahsum (86) için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cenaze namazın sonrası yapılan açıklamada Uygurlar gözyaşına boğuldu.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Hunat Camii'nde Cuma namazı çıkışında ellerine aldıkları al ve gök bayrak ile toplanan Uygurlar, 3 gün önce Çin'de hapishanede öldürüldüğü öne sürülen Uygur İslam alimlerinden Abdulehad Barat Mahsum için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Abdulehad Barat Mahsum

Kaynak: haberinburada