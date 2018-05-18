DOĞDUKTAN SONRA BİRBİRLERİNDEN AYRILMAK İSTEMEYEN İKİZLER DUYGULANDIRDI
Doğumdan donra birbirinden ayrılmak istemeyen ve yan yana getirilince hemen susan ikiz bebekler izleyenleri duygulandırdı.
Ayrılmak istemeyen sevimli ikizlerin birbirlerinden uzaklaşınca ağladıkları, yaklaşınca ise sustukları görüldü. Yanakları birbirine değer değmez ağlamayı kesen ikizler izleyenleri duygulandırdı.
Kaynak: haberinburada
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