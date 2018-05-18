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Doğduktan Sonra Birbirlerinden Ayrılmak İstemeyen İkizler Duygulandırdı

DOĞDUKTAN SONRA BİRBİRLERİNDEN AYRILMAK İSTEMEYEN İKİZLER DUYGULANDIRDI

Doğumdan donra birbirinden ayrılmak istemeyen ve yan yana getirilince hemen susan ikiz bebekler izleyenleri duygulandırdı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Doğduktan Sonra Birbirlerinden Ayrılmak İstemeyen İkizler Duygulandırdı(5/10)1

Ayrılmak istemeyen sevimli ikizlerin birbirlerinden uzaklaşınca ağladıkları, yaklaşınca ise sustukları görüldü. Yanakları birbirine değer değmez ağlamayı kesen ikizler izleyenleri duygulandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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