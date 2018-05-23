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Dizideki 'hayali davet' sosyetik güzeli kızdırdı

DİZİDEKİ 'HAYALİ DAVET' SOSYETİK GÜZELİ KIZDIRDI

Yasak Elma dizisinin son bölümünde yaşanan sahte davet krizi, akıllara 2000 yılında aynı olayı yaşayan sosyetik güzel Siren Ertan'ı getirdi. Dizinin bu olayı yeniden gündeme getirmesi Ertan'ı kızdırdı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : Dizideki 'hayali Davet' Sosyetik Güzeli Kızdırdı(7/10)3

Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut ve Eda Ece'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi sosyete tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin son bölümde çekilen bir sahne, akıllara 18 yıl önce Siren Ertan'ın yaşadığı bir olayı getirdi.

SENARYOYA İLHAM OLDU

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Şevval Sam'ın oynadığı 'Ender', eski eşi 'Halit' (Talat Bulut) ve genç karısı 'Yıldız'ın (Eda Ece) cemiyetteki itibarını zedelemek istedi. Hayali bir davet organize edip davetiye gönderdi. Sosyeteye girmeye çalışan 'Yıldız' bu oyuna geldi. Olmayan geceye gitti. Fotoğrafları çekildi. Günlerce dalga konusu oldu.

OLAYIN AYNISINI SİREN ERTAN YAŞAMIŞTI

Siren Ertan ile o zamanki eşi Ercan Canmutlu'ya 2000 yılında haritada var olmayan Tanganika'nın kralının taç giyme töreni için davetiye gönderilmişti. Çift, hayali ülkenin İstanbul Fahri Konsolosluğu tarafından çağrıldıklarını sandı. Resepsiyona uygun giyindiler, Maçka'daki 5 yıldızlı otele gittiler. Her şeyin düzmece olduğunu anladıklarında vakit çok geçti. Fotoğrafları çekildi. Sosyete bu hayali krallığı ve baloyu yıllarca konuştu!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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