Trafik Kazası Sonrasında Levye Ve Beyzbol Sopalı Kavga Yaşandı
Metrobüs İstasyonlarına Yasak Geliyor! İçenler Böyle Yakalanacak
Pes Dedirten Manzara! Yaya Otoyolu, Motosikletli Üst Geçidi Kullandı
Laiklik Elden Gidiyor Sözüyle Fenomen Olan Süleyman Amca Yenikapı Mitinginde
Kocaman, Futbolcuları Böyle Ümitlendirdi: Biz Neler Gördük
Mahir Ünal Ak Parti'nin Son Yaptırdığı Anketi Açıkladı
30 Genç Su Altına Atatürk İçin Daldı, Türk Bayrağı Açtı!
İndirimi Duyan Satış Ofislerine Koştu!
Abd'de Lisede Katliam Yapan Saldırganın Kimliği Belli Oldu
Afganistan'da Stadyuma Bombalı Saldırı! 8 Ölü, 45 Yaralı
Eda, Ölen Üvey Annesiyle İlgili Dedikodulara Ateş Püskürdü
Galatasaray Şampiyon Olursa Fenerbahçe'ye İlk Kez 2 Şampiyonluk Fark Atacak
Uyuşturucu Satıcısı Köpeğini Polisin Üzerine Saldı
Kasaba Oylama Yaptı, Bayrağına Esrar Sembolü Koydu
Amerika Bloke Ediyor! Türkiye'ye Satmayacaklar
Dizi Ve Filmlerin Çekildiği Sokaktaki Tarihi Bina Çöktü
Tartıştığı Adamın Sokak Ortasında Boğazını Kesti
Şort Giyen Hemşireye Tekme Atan Saldırgana Rapor Verildi!
Cnn Türk Spikeri Buket Güler'den Talihsiz Hata!
Cinnet Getirip Ailesini Katletti!

Dizi ve filmlerin çekildiği sokaktaki tarihi bina çöktü

DİZİ VE FİLMLERİN ÇEKİLDİĞİ SOKAKTAKİ TARİHİ BİNA ÇÖKTÜ

İstanbul Kadıköy'de 200 yıldan fazla süredir ayakta olan dört katlı tarihi binadan yola dökülen parçalar paniğe neden oldu. Çöken tarihi binanın olduğu sokakta birçok dizi ve filmin çekildiği öğrenildi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Dizi Ve Filmlerin Çekildiği Sokaktaki Tarihi Bina Çöktü(6/10)2

Kadıköy'de 200 yıldan fazla süredir ayakta olan dört katlı tarihi bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olamazken çöken tarihi binadan kopan parçalar sokağa döküldü. Çöken tarihi binanın olduğu sokakta bir çok dizi ve filmin çekildiği öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİ BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDU

Olay, 03.40 saatlerinde, Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, Yeldeğirmeni Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinleri, büyük bir gürültü duydu. Sokağa baktıklarında evlerinin yan taraflarında bulunan 200 yıldan daha fazladır ayakta olan dört katlı tarihi binanın çöktüğünü gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Binandan kopan parçalar sokağın bir kısmını kapattı. Binanın yıkıldığı sırada sokak içerisinden kimsenin olmaması herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya neden olmadı. Polis ekipleri, sokak içerisine güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı. Zabıta ve Belediye ekiplerine haber verildi. Çöken tarihi binanın herhangi bir faciaya mahal vermemesi için, çevrede bulunan araçlar sahiplerine ulaşılarak kaldırıldı.

BİRÇOK DİZİ VE FİLM ÇEKİLDİ

Öte yandan çöken tarihi binanın olduğu sokakta birçok dizi ve filmin çekildiği öğrenildi.

"YIKILMADAN 5 DAKİKA ÖNCE BURADAN GEÇTİM"

Mahalle sakinlerinden Davut Güngör "Saat 03.40 civarlarında buradan geçiyordum, hatta balkonun altından geçerken bir çatırdama sesi duydum. O yüzden burada biraz dolaştım. Daha sonra evden bakkala gitmek için çıktım, yıkılmıştı yani arkadaşlar falan hep dışarıdaydı. Altından geçtim, hatta üzerime toz falan da düştü ama rüzgardandır diye düşündüm. Yıkıldığı zaman çok şiddetli bir gürültü oldu. 200 yıldan daha fazladır olan bir binaymış. Biz hatta yıkılması için müracaatta bulunmuştuk çünkü burası çok işlek bir sokak, filmlerin falan çekildiği bir yer, trafik sıkıştığı zaman alternatif güzergah olarak kullanılan bir yer ama tarihi bir bina olduğu için yıkılması için izin çıkmadı" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dizi  Ve  Filmlerin  Çekildiği  Sokaktaki  Tarihi  Bina  Çöktü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER