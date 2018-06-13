DİZİ SETİNDE BAŞLAYAN AŞK! ÜNLÜ OYUNCULAR İLİŞKİLERİNİ BÖYLE İLAN ETTİ
Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinde aşk yaşamaya başladığı Miray Daner'le ilk kez fotoğraf paylaşarak ilişkisini ilan etti. Çiftin dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü.
Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinde aşk yaşamaya başladığı Miray Daner'le ilk kez fotoğraf paylaşarak ilişkisini ilan etti.
DİZİ SETİNDE BAŞLAYAN ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ
Genç oyuncular Miray Daner ve Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinin ilk sezonunda birlikte rol almışlardı. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili bir süredir aşk yaşıyordu.
AŞKLARINI 1.5 YIL SAKLAMAK ZORUNDA KALMIŞLARDI
Dizide üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolleri gereği yapımcıyla yaptıkları anlaşmadan dolayı aşklarını 1.5 yıl saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, Vatanım Sensin'in final yapmasının ardından ilk defa birlikte fotoğraflarını paylaştı.
SEVGİLİSİYLE ÇEKİNDİĞİ FOTOĞRAFI KALP EMOJİSİYLE BİRLİKTE PAYLAŞTI
Çukur dizisinin de sezon finali yapmasıyla tatile çıkan Kubilay Aka, Instagram hesabından hikaye bölümünde sevgilisi Miray Daner'le birlikte fotoğrafını kalp emojisiyle birlikte paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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