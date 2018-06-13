Dizi Setinde Başlayan Aşk! Ünlü Oyuncular İlişkilerini Böyle İlan Etti
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Dizi setinde başlayan aşk! Ünlü oyuncular ilişkilerini böyle ilan etti

DİZİ SETİNDE BAŞLAYAN AŞK! ÜNLÜ OYUNCULAR İLİŞKİLERİNİ BÖYLE İLAN ETTİ

Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinde aşk yaşamaya başladığı Miray Daner'le ilk kez fotoğraf paylaşarak ilişkisini ilan etti. Çiftin dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Tarih : 13 Haziran 2018, 02:20
Puan Ver : Dizi Setinde Başlayan Aşk! Ünlü Oyuncular İlişkilerini Böyle İlan Etti(6/10)2

Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinde aşk yaşamaya başladığı Miray Daner'le ilk kez fotoğraf paylaşarak ilişkisini ilan etti.

DİZİ SETİNDE BAŞLAYAN ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Genç oyuncular Miray Daner ve Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinin ilk sezonunda birlikte rol almışlardı. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili bir süredir aşk yaşıyordu.

AŞKLARINI 1.5 YIL SAKLAMAK ZORUNDA KALMIŞLARDI

Dizide üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolleri gereği yapımcıyla yaptıkları anlaşmadan dolayı aşklarını 1.5 yıl saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, Vatanım Sensin'in final yapmasının ardından ilk defa birlikte fotoğraflarını paylaştı.

SEVGİLİSİYLE ÇEKİNDİĞİ FOTOĞRAFI KALP EMOJİSİYLE BİRLİKTE PAYLAŞTI

Çukur dizisinin de sezon finali yapmasıyla tatile çıkan Kubilay Aka, Instagram hesabından hikaye bölümünde sevgilisi Miray Daner'le birlikte fotoğrafını kalp emojisiyle birlikte paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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