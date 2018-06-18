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'dizelgate' Skandalı! Audi'nin Ceo'su Gözaltına Alındı
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'Dizelgate' skandalı! Audi'nin Ceo'su gözaltına alındı

'DİZELGATE' SKANDALI! AUDİ'NİN CEO'SU GÖZALTINA ALINDI

Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, dizel araçların karbon emisyonlarının, hileli yazılımla olması gerekenden daha az gösterildiği yolundaki suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tarih : 18 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : 'dizelgate' Skandalı! Audi'nin Ceo'su Gözaltına Alındı(10/10)6

Alman otomotiv şirketi Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, dizel araçların karbon emisyonlarının, hileli yazılımla olması gerekenden daha az gösterildiği yolundaki suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SAVCILIK, SKANDAL İLE İLGİLİ KANITLARI ORTADAN KALDIRABİLECEĞİ ŞÜPHESİYLE HAREKETE GEÇTİ

Audi'nin sahibi olan Volkswagen şirketi, Stadler'in gözaltında olduğunu doğruladı. Münih Savcılığı yetkilileri, Stadler'in skandalla ilgili kanıtları ortadan kaldırmaya çalışabileceği şüphesiyle harekete geçtiklerini söyledi. Stadler'in Çarşamba gününe kadar ifadesinin alınacağı beirtiliyor.

ŞİRKET 60 BİN ADET ARACIN DAHA EMİSYON YAZILIMI SORUNU OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİ

Volkswagen'in geçtiğimiz hafta 1 milyar Euro ile cezalandırıldığı skandala Audi de karışmıştı. Şirket geçen ay 60 bin adet A6 ve A7 modeli dizel aracın daha emisyon yazılımı sorunu olduğunu kabul etmişti.

850 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Audi, skandal nedeniyle geçen yıl 850 bin aracı geri çağırmış, bunlardan çok azının modifikasyona ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştı.

HİLELİ YAZILIM: DİZELGATE SKANDALI

Kamuoyunda "Dizelgate" olarak bilinen skandal Eylül 2015'te patlak vermişti. Volkswagen, ABD'de satılan 600 bin araca, emisyon testlerini geçmelerini sağlayacak cihazlar taktığını kabul etmişti. Şirket dünya genelinde 11 milyon aracında egsoz gazı testlerinde hile yapan yazılım bulunduğunu duyurmuştu. Araçların, çevreyi gösterilenden 40 kat daha fazla kirlettiği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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