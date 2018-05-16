DİYARBEKİRSPOR - TİRE MAÇINDA 33 BİN KİŞİLİK STAT DOLDU
3. Lig 2. Grupta oynanan Diyarbekirspor - Tire 1922 maçında 33 bin kişilik stat doldu.
Diyarbakır'da geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası final maçı ile açılışı yapılan Diyarbakır Stadı, dün oynanan TFF 3. Lig maçında tamamen doldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 160 milyon liraya yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadı, futbolseverlerin beğenisini aldı.
Skor göstergesi, restoran, kafeteryalar, VIP salonları, basın tribünü, otopark, seyirci ve sporcu girişi en uygun şekilde tasarlanan UEFA ve FIFA standartlarında hizmet veren stadyuma gelen sporseverler, rahat ortamda maç izlemenin keyfini yaşadı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİYLE AÇILMIŞTI
Geçen hafta Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasındaki final maçıyla ile açılışı gerçekleştirilen stat, dün 3. Lig 2. Grup'ta Diyarbekirspor-Tire 1922 arasındaki play-off yarı final mücadelesine ev sahipliği yaptı. Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmayı izlemek için gelen çok sayıda sporsever bilet bulamadığı için stada giremedi. Bilet bulamayanlar, hem maçı izleyemediği için hem de yeni stadı göremediği için üzüldü.
Kaynak: haberinburada
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