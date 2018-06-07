DİYARBAKIR'DA ZİNCİRLEME KAZA! YOLCU OTOBÜSÜ, OTOMOBİL VE TAKSİ BİRBİRİNE GİRDİ: 2 ÖLÜ, 5 YARALI
Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki köprülü kavşakta otomobil, ticari taksi ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki köprülü kavşakta otomobil, ticari taksi ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
HASTANENİN ÖNÜNDE ZİNCİRLEME KAZA
Merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Kadın Doğum Hastanesinin önündeki köprülü kavşakta meydana gelen kazada ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan araç, yan yoldaki otomobille de çarpıştı.
2 ÖLÜ, 5 YARALI
Kazada, ticari taksi içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle şok geçiren ve caddede oturan vatandaşlara da olay yerinde müdahale yapıldı.
Kaynak: haberinburada
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