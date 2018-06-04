DİYARBAKIR'DA YILDIRIM İSABET EDEN CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI! O ANLAR KAMERADA
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet ettiği minarenin yıkılma anı MOBESE kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da yıldırım isabet eden minarenin yıkılma anı MOBESE kamerasınca kaydedildi.
CAMİNİN MİNARESİNE YILDIRIM İSABET ETTİ
Akşam saatlerinde yağışın etkili olduğu Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Sümer Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım, minarenin bir bölümünün yıkılmasına neden oldu.
OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay MOBESE kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yıldırımın minareye isabet etmesi sonucu minarenin bir bölümünün yıkılması yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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