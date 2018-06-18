DİYARBAKIR'DA UZMAN ÇAVUŞU ŞEHİT EDEN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edildiği saldırının faili 2 terörist öldürüldü.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edildiği saldırının faili oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
PKK'YA YÖNELİK OPERASYON BAŞLATILDI
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yukarıturalı Mahallesi Kılareş mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik gece başlatılan operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandığı belirtildi.
UZMAN ÇAVUŞUMUZU ŞEHİT EDEN 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çıkan çatışmada, 24 Mayıs'taki terör saldırısında yaralanan, 9 Haziran'da hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edilmesi olayının faili oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, operasyonda 2 uzun namlulu silah, roketatar, tabanca, 3 roketatar mühimmatı, el bombası, gece görüş dürbünü ve telsiz ele geçirildiği kaydedildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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