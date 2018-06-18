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Diyarbakır'da uzman çavuşu şehit eden 2 terörist öldürüldü

DİYARBAKIR'DA UZMAN ÇAVUŞU ŞEHİT EDEN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edildiği saldırının faili 2 terörist öldürüldü.

Tarih : 18 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Diyarbakır'da Uzman Çavuşu Şehit Eden 2 Terörist Öldürüldü(9/10)5

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edildiği saldırının faili oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PKK'YA YÖNELİK OPERASYON BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yukarıturalı Mahallesi Kılareş mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik gece başlatılan operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandığı belirtildi.

UZMAN ÇAVUŞUMUZU ŞEHİT EDEN 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çıkan çatışmada, 24 Mayıs'taki terör saldırısında yaralanan, 9 Haziran'da hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edilmesi olayının faili oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, operasyonda 2 uzun namlulu silah, roketatar, tabanca, 3 roketatar mühimmatı, el bombası, gece görüş dürbünü ve telsiz ele geçirildiği kaydedildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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