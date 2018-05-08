DİYARBAKIR'DA HAREKETLİ SAATLER! 2 POLİSİ BIÇAKLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan Ozan Ç., kendisini gözaltına alan 2 polis memurunu çıkan arbedede kolundan bıçakladı. Kaçmaya çalışan Ozan Ç. ayağından vurularak yakalanırken, polise taş atan bir grup, havaya ateş açılarak dağıtıldı.
2 POLİSİ BIÇAKLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan Ozan Ç.'nin Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesinde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilmek istenen Ozan Ç., polise mukavemette bulundu. Ozan Ç.'nin arkadaşları da olaya karışınca, arbede çıktı. Bölgede toplanan kalabalık polise taş atarken, bu sırada Ozan Ç., cebindeki bıçağı çıkararak 2 polisi kolundan yaraladı. Taşkınlığın devam etmesi üzerine polis havaya ateş açtı, ardından da kaçmaya çalışan Ozan Ç.'yi ayağından vurdu.
POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI
Silah sesleri üzerine bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan 2 polis ile Ozan Ç., Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
Kaynak: haberinburada
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