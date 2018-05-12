40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!

Diyarbakır'da feci olay! İşçiler inşaat iskelesinden düştü: 5 yaralı

DİYARBAKIR'DA FECİ OLAY! İŞÇİLER İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞTÜ: 5 YARALI

Son dakika! Diyarbakır'daki bir özel hastanenin inşaatında çalışan işçilerin iskeleden düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ise ağır.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Diyarbakır'da Feci Olay! İşçiler İnşaat İskelesinden Düştü: 5 Yaralı(8/10)4

Diyarbakır'da ki bir özel hastanenin inşaatında çalışan işçiler iskeleden düştü. Meydana gelen feci olay sonucu 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Diyarbakır  Da  Feci  Olay  İşçiler  İnşaat  İskelesinden  Düştü  5  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER