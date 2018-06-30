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Diyarbakır bugün adeta kavruldu, termometre 51 dereceyi gördü

DİYARBAKIR BUGÜN ADETA KAVRULDU, TERMOMETRE 51 DERECEYİ GÖRDÜ

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzreinde seyrettiği termometreler 51 dereceyi gösterdi. Sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti.

Tarih : 30 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : Diyarbakır Bugün Adeta Kavruldu, Termometre 51 Dereceyi Gördü(5/10)1

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzreindeseyrettiğitermometreler 51 dereceyi gösterdi. Sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti.

KARTON KUTULARLA SERİNLEDİLER

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır bugün adeta kavruldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sıcak hava, öğle saatlerinde doruğa ulaştı. Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti.

UZMANLAR VATANDAŞLARI UYARDI

Aşırı sıcaklar nedeniyle uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların özellikle güneşin etkili olduğu saat 11.00 ila 16.00 arasında çok fazla dışarıda bulunmamalarını söyledi. Sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemine değinen uzmanlar, gün içerisindeki işlerin öğleden önce yapılması uyarısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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