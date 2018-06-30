DİYARBAKIR BUGÜN ADETA KAVRULDU, TERMOMETRE 51 DERECEYİ GÖRDÜ
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzreinde seyrettiği termometreler 51 dereceyi gösterdi. Sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti.
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzreindeseyrettiğitermometreler 51 dereceyi gösterdi. Sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti.
KARTON KUTULARLA SERİNLEDİLER
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır bugün adeta kavruldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sıcak hava, öğle saatlerinde doruğa ulaştı. Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak için karton kutuları kendilerine siper etti.
UZMANLAR VATANDAŞLARI UYARDI
Aşırı sıcaklar nedeniyle uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların özellikle güneşin etkili olduğu saat 11.00 ila 16.00 arasında çok fazla dışarıda bulunmamalarını söyledi. Sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemine değinen uzmanlar, gün içerisindeki işlerin öğleden önce yapılması uyarısında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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