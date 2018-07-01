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Diyanet'ten Ailelere Minik Eylül Mesajı: Seferber Olun
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Diyanet'ten ailelere Minik Eylül mesajı: Seferber olun

DİYANET'TEN AİLELERE MİNİK EYLÜL MESAJI: SEFERBER OLUN

Ankara'da kaybolduktan günler sonra cesedi bulunan minik Eylül Türkiye'yi yasa boğarken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş twitter'dan mesaj paylaştı ve aileleri seferber olmaya davet etti.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 11:10
Puan Ver : Diyanet'ten Ailelere Minik Eylül Mesajı: Seferber Olun(5/10)1

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ankara Polatlı'da kaybolduktan sonra vahşice katledilmiş halde bulunan Eylül Yağlıkara'yla ilgili basın açıklaması yayımladı. Erbaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan katliamı kınarken, aileleri çocukları konusunda seferber olmaya davet etti.

Erbaş, Eylül'ü katleden cani ile ilgili olarak ise Tekvîr Suresi'nden şu ayeti paylaştı: Diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman' elbette caniler elim bir azaba çarptırılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

İŞKENCE EDİLMİŞ

Cansız bedeni, Uzunbeyli köyüne bir kilometre mesafedeki elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül'ün cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü, vücudunda kesici ve delici alet tarafından bırakılan izlere rastlandığı öğrenildi. Minik kızın bir ayağının da kırıldığı tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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