Ankara'da kaybolduktan günler sonra cesedi bulunan minik Eylül Türkiye'yi yasa boğarken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş twitter'dan mesaj paylaştı ve aileleri seferber olmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ankara Polatlı'da kaybolduktan sonra vahşice katledilmiş halde bulunan Eylül Yağlıkara'yla ilgili basın açıklaması yayımladı. Erbaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan katliamı kınarken, aileleri çocukları konusunda seferber olmaya davet etti.

Erbaş, Eylül'ü katleden cani ile ilgili olarak ise Tekvîr Suresi'nden şu ayeti paylaştı: Diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman' elbette caniler elim bir azaba çarptırılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

İŞKENCE EDİLMİŞ

Cansız bedeni, Uzunbeyli köyüne bir kilometre mesafedeki elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül'ün cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü, vücudunda kesici ve delici alet tarafından bırakılan izlere rastlandığı öğrenildi. Minik kızın bir ayağının da kırıldığı tespit edildi.

Kaynak: haberinburada