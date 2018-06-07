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Diyaliz Hastası Kadın Hastanenin 6. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı
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Diyaliz hastası kadın hastanenin 6. katından kendini boşluğa bıraktı

DİYALİZ HASTASI KADIN HASTANENİN 6. KATINDAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Elazığ'da, diyaliz hastası 42 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin terasından atlayarak intihar etti.

Tarih : 07 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Diyaliz Hastası Kadın Hastanenin 6. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı(10/10)6

Elazığ'da, 42 yaşındaki diyaliz hastası Ayşegül G. , tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin terasından atlayarak intihar etti.

BETON ZEMİNE DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören Ayşegül G., bugün saat 12.30 sıralarında hastanenin terasına çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Ayşegül G., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından Ayşegül G.'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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