DİYALİZ HASTASI KADIN HASTANENİN 6. KATINDAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI
Elazığ'da, diyaliz hastası 42 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin terasından atlayarak intihar etti.
Elazığ'da, 42 yaşındaki diyaliz hastası Ayşegül G. , tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin terasından atlayarak intihar etti.
BETON ZEMİNE DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören Ayşegül G., bugün saat 12.30 sıralarında hastanenin terasına çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Ayşegül G., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemenin ardından Ayşegül G.'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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