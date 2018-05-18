DİVA, 'ASLA AÇMAM' DİYORDU, KURALINI KERİMCAN'LA BOZDU
Bülent Ersoy, sosyal medya hesabı ve akıllı telefon kullanmama kuralını bozarak Instagram hesabı açtırdı. Uygulamayı kullanmayı ise Kerimcan Durmaz'dan öğrendi.
Demet Akalın, Ramazan ayının ikinci gününde Bülent Ersoy, Kerimcan Durmaz, Fatih Ürek ve Ayşe Kök'ü evinde ağırladı. Ünlü isimler iftar saatine kadar Instagram hesaplarından eğlenceli paylaşımlar yaptı. Instagram hesabı kullanmayan Bülent Ersoy ise Demet Akalın'ın evinde bu kuralı bozdu.
KURALI BOZDU
Bu zamana kadar sosyal medya hesapları ve akıllı telefon kullanmayan Bülent Ersoy, Instagram hesabı açtırdı. Ersoy'a Instagram uygulamasını kullanmayı ise sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz öğretti.
"BÜLENT ERSOY TAKİPLERİNİZİ BEKLİYOR"
Demet Akalın ise Ersoy'un Instagram hesabı açtığını paylaştığı videoyla duyurdu. Ersoy'un konuştuğu bir videoyu takipçileriyle paylaşan Akalın, "Bülent Ersoy takiplerinizi bekliyor, hayırlı akşamlar" dedi. Ersoy'un bu isteğini ise ilk olarak sunucu Ece Erken ve sanatçı Seda Sayan yerine getirdi.
Kaynak: haberinburada
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