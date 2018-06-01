DIŞİŞLERİ: AB İLE YAPILAN VİZE GÖRÜŞMELERİ OLUMLU GEÇTİ
Dışişleri Bakanılğından vize müjdesi geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, vize serbestisi için Türkiye'yi ziyaret eden AB heyetinin ziyareti değerlendirildi. Açıklamada, AB heyetinin yapılan çalışmaları olumlu bulduğu belirtildi.
72 KRİTER YERİNE GETİRİLDİ
Türk tarafı, şubat ayında vize serbestisine ilişkin çalışma belgesini AB'ye teslim etmişti. Türkiye, muafiyet için 72 kriterin yerine getirildiğini belirtiyor, AB tarafı ise bunlardan 65'inin gerçekleştiğini savunuyordu.
AB UYGULANMADIĞINI İDDİA ETTİĞİ KRİTERLERDE ISRARCI
AB tarafı, Türkiye ile vize serbestisi sürecinin iki aşamalı olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilki teknik süreç. AB Komisyonu, iki tarafın üzerinde anlaştığı 72 kriterin hepsinin tamamlanması istiyor.
Kaynak: haberinburada
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