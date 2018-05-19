Dişçi Papağan İş Başında! Çürük Dişi Yerinden Söktü
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Dişçi papağan iş başında! Çürük dişi yerinden söktü

DİŞÇİ PAPAĞAN İŞ BAŞINDA! ÇÜRÜK DİŞİ YERİNDEN SÖKTÜ

Amerika'da yaşayan küçük kızın çürük dişini papağanına çektirdiği anlar internette tıklanma rekoru kırdı.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 01:20
Puan Ver : Dişçi Papağan İş Başında! Çürük Dişi Yerinden Söktü(9/10)5

Amerika'da küçük kızın papağanı yardımı ile çürüyen dişini çektiği anların videosu internette tıklanma rekoru kırdı.

GAGASIYLA KÜÇÜK KIZIN ÇÜRÜK DİŞİNİ ÇIKARDI

Küçük kız, Nell ismini verdiği papağan, kafasını kızın ağzına sokarak çükür olan dişini gagası ile çıkardı. Küçük kız daha sonra dişin eline alıp kameraya göstererek, "Aferin Nell, iyi iş başardın" dedi.

"PAPAĞANIMIN YARDIMI İLE DİŞİMİ ÇIKARMAYI BAŞARDIM"

Kız, daha sonra kameraya, "Dişim sallanıyordu. Papağanımın yardımı ile yerinden çıkarmayı başardım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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