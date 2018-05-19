DİŞÇİ PAPAĞAN İŞ BAŞINDA! ÇÜRÜK DİŞİ YERİNDEN SÖKTÜ
Amerika'da yaşayan küçük kızın çürük dişini papağanına çektirdiği anlar internette tıklanma rekoru kırdı.
Amerika'da küçük kızın papağanı yardımı ile çürüyen dişini çektiği anların videosu internette tıklanma rekoru kırdı.
GAGASIYLA KÜÇÜK KIZIN ÇÜRÜK DİŞİNİ ÇIKARDI
Küçük kız, Nell ismini verdiği papağan, kafasını kızın ağzına sokarak çükür olan dişini gagası ile çıkardı. Küçük kız daha sonra dişin eline alıp kameraya göstererek, "Aferin Nell, iyi iş başardın" dedi.
"PAPAĞANIMIN YARDIMI İLE DİŞİMİ ÇIKARMAYI BAŞARDIM"
Kız, daha sonra kameraya, "Dişim sallanıyordu. Papağanımın yardımı ile yerinden çıkarmayı başardım" dedi.
Kaynak: haberinburada
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