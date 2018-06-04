DIŞ BASINDA ALİ KOÇ VAR: ZENGİN İŞ ADAMI FENERBAHÇE'NİN ÖNDERİ OLDU
Fransız basını, Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına seçilmesinin ardından "20 yıl sonra Türk zengin iş adamı Fenerbahçe'nin önderi oldu." ifadesini kullandı.
Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu sonucunda Ali Koç'un başkan seçilmesi dış basında da büyük yankı buldu.
The New York Times gazetesi, "Fenerbahçe başkanını Ali Koç olarak seçti" başlığını attığı haberde, Türkiye'nin köklü ailesinin üyesi ve en büyük şirketlerinden birinin başkanı olan Ali Koç'un seçimleri Aziz Yıldırım'ın önünde % 75'lik bir oy farkıyla kazandığını belirtirken, 1998 yılından beri başkan olan Aziz Yıldırım'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi Play-off'larında yer alacağı ifade edildi.
"TÜRK ZENGİN İŞ ADAMI FENERBAHÇE'NİN ÖNDERİ OLDU"
Fransa basınından France 24 kanalı ise, "20 yıl sonra Türk zengin iş adamı Fenerbahçe'nin önderi" başlığını kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni başkanının zengin sanayici ve iş adamı Ali Koç olduğu vurgulanırken, Ali Koç'un 16 bin 092 oy alarak 4 bin 644 oy alan Aziz Yıldırım'ın önünde seçimi kazandığı ve Fenerbahçe'nin 37. başkanı olduğu dile getirildi. Aziz Yıldırım yönetiminde 6 kere lig Şampiyonluğu yaşayan Fenerbahçe'nin Avrupa'da ise başarılı olamadığı da belirtildi.
Öte yandan kadın ve erkek basketbol takımının 2017 yılında Avrupa'ya damga vurduğu ifade edilen haberde, "Skandal'ın gölgesinde" başlığı ile de 3 Temmuz sürecinde yaşananlara yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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