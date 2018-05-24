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DİREKTİFİ VERDİ! TRUMP DÜNYAYI KRİZE SOKACAK


Direktifi verdi! Trump dünyayı krize sokacak
Tarih : 24 Mayıs 2018, 09:00
Puan Ver : Direktifi Verdi! Trump Dünyayı Krize Sokacak(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğinin incelenmesi direktifini verdi. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek incelemenin, ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergileri getirilmesine neden olabileceği bildirildi.

"OTOMOBİL VE PARÇALARI ARAŞTIRILSIN"

Trump, yazılı açıklamasında, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'tan ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülke ulusal güvenliğine yönelik etkilerinin araştırılmasını istediğini bildirdi.

"ULUSAL GÜVENLİK İÇİN YAPILACAK"

Trump açıklamasında,"Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile otomobil endüstrimizin son durumunu görüşmek üzere bugün bir araya geldim. Bakan Ross'a kamyonlar da dahil olmak üzere ithal otomobillerin ve otomobil parçalarının, Amerika'nın ulusal güvenliğine etkilerini, 232. madde çerçevesinde incelemesi direktifini verdim. Otomobil ve otomobil parçaları gibi temel endüstriler ulusumuzun mukavemeti için kritik önem taşıyor." ifadelerine yer verdi.

ÇELİK VE ALÜMİNYUM İÇİN KULLANILMIŞTI

Trump yönetimi, 1962 tarihli Ticaret Genişletme Yasası'nın 232 numaralı "ulusal güvenlik" maddesine, en son ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirilmesi için başvurmuştu.

Beyaz Saray'dan basına isim vermeden yapılan açıklamalar, söz konusu madde kapsamında başlatılacak soruşturmanın çelikte olduğu gibi otomobil ve otomobil ithalatına yüzde 25 vergi getirilmesiyle sonuçlanabileceğine işaret ediyor.

Soruşturmanın aylarca sürebileceğini belirten ticaret uzmanları ise Trump'ın bu adımının Kanada, Meksika, Çin, Güney Kore ve Avrupa Birliği ile sürdürülen müzakerelerde koz olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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