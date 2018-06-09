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Dirar'ın Dünya Kupası Heyecanı Başlamadan Bitebilir
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Dirar'ın Dünya Kupası heyecanı başlamadan bitebilir

DİRAR'IN DÜNYA KUPASI HEYECANI BAŞLAMADAN BİTEBİLİR

2018 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Fas Milli Takım kampında sakatlanan Fenerbahçeli Nabil Dirar, kadrodan çıkarılabilir.

Tarih : 09 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Dirar'ın Dünya Kupası Heyecanı Başlamadan Bitebilir(6/10)2

Dünya Kupası'na günler kala Nabil Dirar'dan kötü haber gelebilir.

L'Equipe'in haberine göre Estonya maçı hazırlıkları sırasında sakatlık geçiren Nabil Dirar, Dünya Kupası kadrosu dışında kalabilir.

DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Baldırında ağrı hisseden Nabil Dirar'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Dev turnuvaya 5 gün kala Oualid El Hajjam, Nabil Dirar'ın yerine davet bekleyen isim.

Amiens forması giyen savunmacı, Mart ayında Özbekistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk kez Fas Milli Takım formasını giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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