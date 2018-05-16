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Diplomatik Gerilim Tırmanıyor! İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarını Dışişleri'ne Çağırdı
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Diplomatik Gerilim Tırmanıyor! İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarını Dışişleri'ne Çağırdı

DİPLOMATİK GERİLİM TIRMANIYOR! İSRAİL, TÜRKİYE'NİN TEL AVİV MASLAHATGÜZARINI DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRDI

İsrail Dışişleri, Büyükelçi Eitan Naeh'in Ankara'dan ayrılma görüntülerinin yayımlanmasını protesto etti. Protesto için Türkiye'nin Tel Aviv'deki maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Diplomatik Gerilim Tırmanıyor! İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarını Dışişleri'ne Çağırdı(8/10)4

İsrail'in Gazze'de 61 Filistinliyi katletmesinden sonra Türkiye ile diplomatik gerilim artıyor. Türkiye'nin İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'e 'bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını' bildirmesinin ve Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in Ankara'ya çağrılmasından sonra İsrail'den yeni bir adım geldi.

MASLAHATGÜZAR DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

İsrail Dışişleri, Ankara'nın 'İsrail Büyükelçisi'ne yönelik tavrını' protesto etmek amacıyla, Türkiye'nin İsrail'deki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Na'eh, ülkesine dönerken böyle görüntülenmişti.

İsrail Dışişleri'nin açıklamasında, Büyükelçi Naeh'in Türkiye'den ayrılırken havalimanında güvenlik kontrolünden geçirilişinin medyada yayınlanmasının protesto edildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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