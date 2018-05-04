DİKKAT! NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ BU HAFTA SONU AÇIK OLACAK
Cumhurbaşkanı ve genel seçimler dolayısıyla vatandaşların işlemlerini yürütülebilmesi için bu hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için hafta sonu il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği bildirildi.
HAFTA SONU DA HİZMET VERİLECEK
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla 5 Mayıs Cumartesi ve 6 Mayıs Pazar günleri il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet verecektir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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