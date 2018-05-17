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Didem Soydan'ın Makyajsız Hali Sosyal Medyayı Salladı
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Didem Soydan'ın Makyajsız Hali Sosyal Medyayı Salladı

DİDEM SOYDAN'IN MAKYAJSIZ HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Didem Soydan, makyajsız halini paylaştı. Soydan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Didem Soydan'ın Makyajsız Hali Sosyal Medyayı Salladı(7/10)3

Güzel model Didem Soydan önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Soydan'ın yoruma kapalı paylaştığı fotoğrafa takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi.

"MAKYAJSIZ DA ÇOK GÜZEL"

Soydan'ın yoruma kapalı paylaştığı fotoğrafa takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi. Bazı sosyal medya sitelerinde paylaşılan fotoğrafa "Didem makyajsız da çok güzel" yorumları yapıldı.

20 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Sosyal medyada yarım milyondan fazla takipçisi olan Didem'in makyajsız paylaşımı kısa sürede 20 binden fazla beğeni aldı.

İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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