DEVRE ARASINDA MESSİ'DEN HAKEME TEPKİ: REZALETSİN!
Barcelona'nın dünya yıldızı Lionel Messi, Real Madrid maçının devre arasında tartışmalı kararlar hakeme çok sert tepki gösterdi: Rezaletsin!
Real Madrid ile 2-2 berabere kalan Barcelona'da Arjantinli yıldız Lionel Messi, devre arasında karşılaşmanın hakemi Alejandro Hernandez'e sert ifadeler kullandı.
Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 sonuçlanırken 45. dakikada Sergi Roberto kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
"ŞAMPİYON OLDUK DİYE..."
Devre arasında tünelde hakeme tepki gösteren Lionel Messi'nin "Rezaletsin, her zaman rezaletsin. Şampiyon olduk diye onlara maçı vermene gerek yok" ifadelerini kullandı.
RAMOS AÇIKLADI
Sergio Ramos ise maçın ardından "Messi devre arasında hakeme baskı yaptı. Bu sebeple ikinci yarıda yanlış kararlar vermiş olabilir" açıklamasını yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar