DEVASA ŞİŞME OYUNCAK SICAKTAN PATLADI, KÜÇÜK KIZ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
İngiltere'deki plajda sıcak hava yüzünden patlayan devasa şişme oyuncak, 4 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine yol açtı.
İngiltere'de yaşayan kız çocuğu, plajda bulunan bir şişme oyuncaktan fırlayarak hayatını kaybetti.
ŞİŞME OYUNCAK BİR ANDA PATLADI
Polis kaynakları Gorleston plajında küçük bir kız çocuğunun öldüğünü doğruladı. Bir görgü tanığı şişme oyuncağın patladığını ve korkunç bir an yaşandığını anlattı.
Genç kız hemen James Paget Hastanesine kaldırıldı ancak tüm Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun 4 yaşından büyük olmadığı bildirildi.
FACİA SICAK YÜZÜNDEN GERÇEKLEŞTİ
Plajın sahibi Curt Johnson, şişme oyuncağın sıcaktan patlamış olabileceğini söyledi. Johnson, "Çok üzücü, yıllardır bu plajda bulunuyoruz burada yaşadığımız ilk kaza ve şok edici" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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