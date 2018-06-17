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Dev mitinge akın edenleri yağmur da durduramadı

DEV MİTİNGE AKIN EDENLERİ YAĞMUR DA DURDURAMADI

AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'ne yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tarih : 17 Haziran 2018, 17:30
Puan Ver : Dev Mitinge Akın Edenleri Yağmur Da Durduramadı(6/10)2

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için toplanmalar başladı. Yağmurlu havaya rağmen mitinge vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

"BÜYÜK TÜRKİYE GÜÇLÜ LİDER İSTER" YAZILARI ASILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı miting için alana kurulan sahneye "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

"YAĞMURLUK, TÜRK BAYRAĞI VE AK PARTİ BAYRAĞI DAĞITILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri de alana asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Alana ilk girenlerin sahne önünden yer kapmak için koştuğu görüldü.

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Kaynak: haberinburada



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