DEV FETÖ OPERASYONU! GENERAL İÇİN GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in örgüt mensuplarıyla, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edildi.
Kaynak: haberinburada
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