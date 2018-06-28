Destek Yayınevi'nden Skandal İş İlanı: Türbanlı Adayların Başvuruları Dikkate Alınmayacaktır
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Destek Yayınevi'nden Skandal İş İlanı: Türbanlı Adayların Başvuruları Dikkate Alınmayacaktır

DESTEK YAYINEVİ'NDEN SKANDAL İŞ İLANI: TÜRBANLI ADAYLARIN BAŞVURULARI DİKKATE ALINMAYACAKTIR

Destek Yayınevi tarafından verilen iş ilanında "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz" ifadelerinin yer alması büyük tepkiye neden oldu.

Tarih : 28 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Destek Yayınevi'nden Skandal İş İlanı: Türbanlı Adayların Başvuruları Dikkate Alınmayacaktır(10/10)6

Destek Yayınevi tarafından muhasebe personeli aramak için verilen iş ilanında eşine 28 Şubat'ta rastlanacak büyük bir skandala imza atıldı. Verilen ilanda "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz" ifadelerinin yer alması büyük tepkiye neden oldu. Yayınevi yaptığı basın açıklamasında personelin işine son verildiğini ve olaydan dolayı özür dilediğini duyurdu.

NEFRET SUÇU İŞLENDİĞİ GEREKÇESİYLE TEPKİ YAĞDI

Destek Yayınevi tarafından verilen söz konusu skandal ilanda Muhasebe - Finans Personel için aranılan özellikler sıralanıyor. Bu özellikler arasında ise başörtülü adayların cv'lerinin dikkate alınmayacağı şeklinde skandal ibareler yer alıyor. Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı."

iLANIN YAYINLANDIĞI İNSAN KAYNAKLARI SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

İş ilanının yayınlandığı insan kaynakları sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ilanın otomatik olarak sisteme girdiği ve içerik kontrolü yapılmadığı, belirlenen uygunsuzluk üzerine yayından kaldırıldığı bildirildi.

"İLANI HAZIRLAYAN KİŞİ İLE İŞ AKTİNE SON VERİLMİŞ"

Gazeteci- Yazar Nedim Şener sosyal medya hesabından olay iş ilanı ile ilgili açıklama yaptı. Nedim Şener paylaşımında: "Kitaplarımı basan Destek Yayınları ile bu saçma ilan hakkında görüştüm. Destek Yayınları'nda başörtülülere ayrım yapılmadığı ve başörtülü çalışan olduğu söylendi. Yönetimin haberi olmadan hazırlanan bu ayrımcı ilanı hazırlayan kişi ile iş aktine son verilmiş. Açıklama yapılacak. " dedi.

"RENCİDE ETTİĞİMİZ TÜM KARDEŞLERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ"

Nedim Şener sosyal medya hesabından Destek Yayınları'nın basın açıklamasını da paylaştı. Açıklamada, "Bahse konu edilen personelimizin işine derhal son verildi. İstemeden de olsa rencide ettiğimiz tüm kardeşlerimizden özür dileriz." ifadesine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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