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DERBİYE ÇIKMAYAN BEŞİKTAŞ'A TARİHİ CEZA GELDİ


Derbiye çıkmayan Beşiktaş'a tarihi ceza geldi
Tarih : 05 Mayıs 2018, 14:00
Puan Ver : Derbiye Çıkmayan Beşiktaş'a Tarihi Ceza Geldi(10/10)6

Ziraat Türkiye Kupasında 57. dakikadan devam etmesi kararlaştırılan maça çıkmayan Beşiktaş'a çıkan fatura belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, siyah-beyazlıları 3-0 hükmen mağlup sayarken önümüzdeki sezon da kupadan men etti.

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon Türkiye Kupasından elde ettiği gelirleri geri ödeyecek.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;

1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,

3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,

4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE,

Karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan'daki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulunun, kaldığı yerden seyircisiz devam edilmesine karar verdiği 3 Mayıs'taki müsabakaya çıkmamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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